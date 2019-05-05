طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مبنى الأمن الداخلي في غزة

أعلنت القوات الجوية الإسرائيلية أن طائراتها الهليكوبتر بدأت في قصف مبنى الأمن الداخلي لحركة حماس في قطاع غزة، واستشهد 5 مواطنين فلسطينيين، اليوم الاحد، جراء الاستهداف الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

ويواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي في تصعيد أدى لاستشهاد 9 مواطنين منذ أمس وحتى فجر اليوم الأحد، كما واصلت المقاومة قصف كافة مستوطنات الغلاف بعشرات الصواريخ ، حيث أصيب اسرائيليان اثنان بجروح خطيرة جراء سقوط صاروخ على عسقلان.

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