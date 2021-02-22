الخارجية الإيرانية تصرح اتفاق بين إيران والوكالة الدولية سيكون في إطار قرار البرلمان
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الخارجية الإيرانية تصرح اتفاق بين إيران والوكالة الدولية سيكون في إطار قرار البرلمان

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العرب اليوم - الخارجية الإيرانية تصرح اتفاق بين إيران والوكالة الدولية سيكون في إطار قرار البرلمان

الخارجية الإيرانية
طهران - العرب اليوم

الخارجية الإيرانية تصرح اتفاق بين إيران والوكالة الدولية سيكون في إطار قرار البرلمان

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الخارجية الإيرانية تصرح اتفاق بين إيران والوكالة الدولية سيكون في إطار قرار البرلمان الخارجية الإيرانية تصرح اتفاق بين إيران والوكالة الدولية سيكون في إطار قرار البرلمان



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