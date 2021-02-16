إيران تعلق للمرة الأولى على اتهامها باستهداف مطار أربيل

قالت الخارجية الإيرانية اليوم إن "الجهود لتحميل طهران مسؤولية استهداف مطار أربيل مثيرة للشك، ومدانة بشدة" وأشارت وزارة الخارجية إلى أن "إيران تعتبر أمن العراق واستقراره مفتاحا للحلول في المنطقة وأمن دولها"، مؤكدة "رفضها لأي أعمال تخل بالأمن والاستقرار في العراق" وأضافت: "ندعو الحكومة العراقية إلى إصدار أوامر للتعامل مع من يبث الشائعات وينسب الهجوم على مطار أربيل إلى طهران"، نافية "أي صلة لطهران بهجوم أربيل".

وكان مراسل RT في العراق قد أفاد بسقوط قذائف هاون في محيط مطار أربيل الدولي بإقليم كردستان العراق وأضاف أن ثلاث قذائف هاون سقطت ضمن محيط مطار أربيل الدولي، فيما شهدت المنطقة انتشارا أمنيا كثيفا وقطعا لبعض الطرقات في المنطقة المحيطة من جانبه أعلن المتحدث باسم التحالف الدولي العقيد واين ماروتو، أن استهداف قوات التحالف في أربيل بنيران غير مباشرة، أدى إلى مقتل متعاقد مدني واحد وإصابة 6 آخرين بينهم جندي أمريكي.