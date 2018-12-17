صحاب السترات الصفراء يتظاهرون أمام المجلس التشريعي في كندا

احتشد المئات من المحتجين من ذوي ( السترات الصفراء) أمام المجلس التشريعي لمقاطعة ألبيرتا الغنية بالبترول اليوم بمدينة إدمينتون عاصمة المقاطعة للمطالبة باتخاذ إجراءات بشأن خطوط الأنابيب لنقل البترول الخام من المقاطعة وفرض قيود صارمة على الهجرة وضريبة الكربون .

نقلًا عن البيان

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