إثيوبيا تؤكد ماضون في الملء الثاني لسد النهضة

جددت إثيوبيا، الثلاثاء، تأكيدها على المضي قدما في عملية الملء الثاني لسد النهضة جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الخارجية الإثيوبي دينا مفتي تابعته العين الإخبارية. وقال مفتي: "أبلغنا المبعوث الأمريكي للسودان، دونالد بوث، بأننا ماضون في عملية الملء الثاني لسد النهضة وإنهاء جزء من عملية البناء".

وأشار إلى أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي، دمقي مكونن، أجرى محادثات ناجحة مع المبعوث الأمريكي تناولت فرص مساهمة الولايات المتحدة في دفع عملية مفاوضات سد النهضة المتعثرة وفقا لإعلان المبادئ الموقع بين البلدان الثلاث وأوضح أن مكونن أطلع المبعوث الأمريكي على حاجة إثيوبيا للاستفادة من مواردها للتنمية وأن أكثر من 60٪ من الإثيوبيين لا يحصلون على الكهرباء ولفت إلى أن مكونن أكد كذلك التزام إثيوبيا بالقوانين الدولية المنظمة للأنهار العابرة وعدم إلحاق أي ضرر بدول المصب جراء بناء سد النهضة.