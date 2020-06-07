بلغاريا تسجل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت بلغاريا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 41 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) .

وذكرت السلطات الصحية في بلغاريا اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 2668 إصابة ، فيما تماثلت 1528 حالة للشفاء ، مشيرةً إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 160 حالة وفاة .