مصادر تكشف أسباب عزل السراج وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية

كشفت مصادر سياسية ليبية، اليوم السبت، عن الأسباب التي دفعت رئيس حكومة الوفاق الليبية غير الشرعية، فايز السراج، لتوقيف وزير داخليته، فتحي باشاغا على خلفية المظاهرات العارمة التي تجتاح العاصمة طرابلس وقالت المصادر في تصريحات لشبكة "إرم نيوز" الإماراتية: "القرار يتعلق أساسا بالعلاقة التي تزداد متانة بين باشاغا وأنقرة، ما بات يثير مخاوف من سحب البساط من تحت رئيس الحكومة فائز السراج الذي يُعدّ حليفا استراتيجيا للأتراك".