منظمة العفو الدولية تؤكد ميليشيات حكومة فايز السراج تقمع تظاهرة طرابلس بالرشاشات الثقيلة

دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، الأربعاء، حكومة الوفاق الليبية إلى الإفراج الفوري عن جميع " المختطفين " وفتح "تحقيق سريع وشامل ومستقل في استخدام القوة ومحاسبة المسئولين عن ذلك وقالت أمنستي في بيان، نشر على موقعها على الإنترنت، إن ما لا يقل عن 6 متظاهرين سلميين اختطفوا، وأصيب عدد آخر منهم بجروح بعد أن أطلق مسلحون ينتمون لميليشيات حكومة فايز السراج، مشيرة إلى أن المسلحين استخدموا "الذخيرة الحية" و"الرشاشات الثقيلة" لتفريق مظاهرة في طرابلس في الثالث والعشرين من أغسطس الجاري وفقا لسكاي نيوزعربية

وأوضحت المنظمة أن هذه المعلومات حصلت عليها من شهادات أدلى بها شهود عيان ومن أدلة فيديو وقالت أمنستي في بيانها "خرج متظاهرون، الأحد، إلى الشوارع في عدة مدن في غرب ليبيا، بينها طرابلس ومصراته والزاوية، للاحتجاج على تدهور الأوضاع الاقتصادية والفساد".