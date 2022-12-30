إسقاط خمس طائرات روسية بدون طيار فوق كييف

أعلنت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف صباح اليوم الجمعة أن القوات الروسية هاجمت الليلة الماضية العاصمة من خلال ذخائر محملة على متن طائرات بدون طيار وتم إسقاط خمسة منهم.

وذكر بيان صدر في هذا الشأن ، أن القوات الروسية تواصل شن هجمات جوية مكثفة على العاصمة الأوكرانية ولكن في أعقاب الهجوم الصاروخي الأخير ،الذي لم يسفر عن أي نتائج للدولة المعتدية ،صمدت العاصمة في وجه هجوم شنته طائرات بدون طيار الليلة الماضية".

وأضاف البيان أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية رصدت خمس طائرات انتحارية منها وتمكنت من تدميرها داخل المجال الجوي للعاصمة.