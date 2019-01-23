مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت على اقتراحات لانهاء الإغلاق الحكومي

اتفق زعيما الغالبية والأقلية في مجلس الشيوخ الأميركي على التصويت الخميس على اقتراحات متضاربة لانهاء الإغلاق الحكومي الذي دخل الآن شهره الثاني، لكن الفرص ضئيلة بأن تتمكن هذه الاقتراحات من إعادة فتح الوكالات الحكومية.



وأعلن زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونال وزعيم الديموقراطيين تشاك شومر عن اتفاق الثلاثاء من أجل إجراء جولات تصويت تجريبية.

والتصويت الأول سيكون حول اقتراح قانون لتأمين التمويل لكل الفروع المغلقة في الحكومة حتى ايلول، بما في ذلك مشروع الجدار الحدودي مع المكسيك الذي يطالب به الرئيس الاميركي دونالد ترامب.

أما التصويت الثاني فسيكون هدفه سد الفجوة عبر اقتراح لتمويل الحكومة حتى 8 شباط من أجل افساح المجال لإجراء نقاش حول أمن الحدود والهجرة، وتفادي تأجيل خطاب ترامب حول حالة الاتحاد أمام الكونغرس.