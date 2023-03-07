ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الانتحاري بمنطقة بولان الباكستانية إلى 16 شخصاً

ارتفعت حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري الذي استهدف سيارة للشرطة بمنطقة بولان الباكستانية، يوم الاثنين، إلى 16 قتيلا.

وكانت آخر حصيلة معلنة لعدد الضحايا 9 قتلى على الأقل و11 مصابا، وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم، ورجحت السلطات أن الهجوم انتحاري، غير أنه لم ترد أي تفاصيل أخرى عن الهجوم، حتى اللحظة.

وتعاني باكستان من هجمات إرهابية متكررة كان أبرزها تفجير مسجد في مدينة بيشاور، في يناير الماضي، ما أسفر عن مقتل نحو 100 شخص، وإصابة أكثر من 200 آخرين.