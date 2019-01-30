أصدرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم، بيانا أفاد بأن أكثر من 130 مهاجرا فقدوا قبالة ساحل جيبوتي بعد انقلاب قاربين وسط أمواج عاتية.

وذكرت المنظمة أن فريقًا من الحراس وجد 2 على قيد الحياة وجثث 5 مهاجرين، بحسب "سكاي نيوز".

وأضافت أن موظفيها تعرفوا على هوية ناج يبلغ من العمر 18 عامًا ويعتقد أنه كان على متن القارب الأول الذي كان يحمل 130 راكبًا، لكن لم تكن لديه معلومات بشأن الثاني، ولم ترد أنباء حتى الآن بشأن جنسيات أو مسار رحلة المفقودين.

سكاي نيوز