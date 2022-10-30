أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أنه والوفد المغربي المشارك في القمة العربية بالجزائر لم يغادروا قاعة اجتماعات القمة، مضيفا أن هذه الادعاءات غير صحيحة نهائيا.