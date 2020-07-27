النائب اللبناني السابق وليد جنبلاط يؤكد على ضرورة إعلان حالة طوارئ صارمة

غرد النائب السابق وليد جنبلاط في حسابه على تويتر قائلاً:"فليكن التركيز كل التركيز على تجهيز المستشفيات الحكومية فوق كل اعتبار والاستفادة من الكوادر الطبية التي سُرحت وتوظيفها قبل ان تهاجر .ومن جهة اخرى لا بد من اعلان حالة طوارئ صارمة وحالة استنفار اعلامية حول خظر الوباء كون القسم الاكبر من المواطنين نسي او تناسى وجود الكورونا".