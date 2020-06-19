المكسيك تسجل عددا قياسيا من الإصابات الجديدة بالكورونا

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك يوم امس الخميس تسجيل 5662 إصابة جديدة بفيروس كورونا و667 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي للحالات في البلاد إلى 165455 إصابة و19747 وفاة وكانت الحكومة قد قالت إن العدد الفعلي للمصابين بالفيروس أعلى كثيرا على الأرجح من العدد المسجل للحالات المؤكدة.