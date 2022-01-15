استهداف قوات تركية في قاعدة زليكان في الموصل بصواريخ جراد

أكدت مصادر أمنية عراقية، اليوم السبت، استهداف قوات تركية في قاعدة زليكان بالموصل بصواريخ جراد وسبق استهداف معسكر "زليكان" الذي تتخذه تركيا مقراً عسكرياً لجنودها شمالي العراق بطريقة مماثلة وقال مصدر أمني عراقي، إن معسكر زليكان الذي يضم قوات تركية تعرض لهجوم بثلاثة صواريخ من مصدر مجهول. وتتخذ القوات التركية من مواقع في عمق الأراضي العراقية قواعد عسكرية لها، بينها معسكر زليكان عند أطراف محافظة نينوى شمالي البلاد وقبل أشهر، كشف وزير الدفاع التركي أكار خلوصي عن سعي بلاده لتوسيع عدد القواعد العسكرية في العراق بذريعة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة.