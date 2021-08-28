وصول الأمير تميم بن حمد آل ثاني على رأس الوفد القطري للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

وصول الوفد الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد للمشاركة في قمة بغداد

الرئيس العراقي يلتقي الرئيس المصري وأمير قطر بقمة ثلاثية مشتركة في بغداد

يتبع