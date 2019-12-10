أمير قطر يغيب عن القمة الخليجية ويكلف رئيس وزرائه حضورها

كشفت وكالة الأنباء القطرية الرسمية ”قنا“، اليوم، أن الأمير تميم بن حمد آل ثاني، كلف رئيس الوزراء عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئاسة وفد بلاده لاجتماع القمة الخليجية بالرياض.



وفي تغريدة على حسابها في تويتر قالت الوكالة اليوم: "بتكليف من سمو أمير البلاد المفدى يترأس معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وفد دولة قطر في اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي سيعقد في وقت لاحق في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية".



وتعقد قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض، وسط حديث عن احتمال حدوث انفراجات في الأزمة مع قطر، حيث كشف وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مؤخرا عن مفاوضات بين بلاده والسعودية فيما يتعلق بالأزمة.



وكان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، قد وجه فالأسبوع الماضي دعوة شخصية لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني للمشاركة في القمة، إلا أن الأخير قرر الغياب وأوفد رئيس وزرائه لحضور قمة الرياض.



وشارك وفد قطري في الاجتماع التحضيري للقمة الخليجية في الرياض، وحضر اجتماعا عقدته لجنة صياغة مشاريع القرارات والتوصيات للدورة الـ 145 للمجلس الوزاري للقمة الخليجية الـ40، وفق ما أوردته وكالة الأنباء القطرية ”قنا".



ولزمت الدوحة الصمت حول احتمال حضور أمير البلاد للقمة الخليجية في الرياض، ولم تفصح عن نية الأمير تميم بن حمد آل ثاني التغيب عن هذه القمة إلا قبل بضع ساعات من انطلاق أعمال القمة برئاسة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.