تايلاند تسجل 8 إصابات جديدة بكورونا بلا وفيات

سجلت تايلاند ثماني حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل وفيات.

وأفاد مركز إدارة أزمة مرض (كوفيد ١٩ ) في تايلاند أن عدد الوفيات استقر عند 58 حالة، فيما ارتفع إجمالي المصابين إلى 3112 منذ بدء تفشي المرض في يناير.