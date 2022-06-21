سقوط أكثر من 320 قذيفة أوكرانية على مدن وبلدات جمهورية دونيتسك

قالت قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، إن الفصائل المسلحة الأوكرانية تواصل قصفها المكثف للمراكز السكنية في المنطقة وذكرت القيادة في بيانها اليوم، أن القوات الأوكرانية أطلقت أكثر من 320 قذيفة على تسعة مراكز سكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية خلال اليوم الماضي وأشار البيان إلى أن القصف الأوكراني، أسفر عن تضرر 22 مبنى سكنيا و 11 منشأة للبنية التحتية المدنية و 3 سيارات.