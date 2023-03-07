قوات كييف تستهدف مدينة دونيتسك وضواحيها بـ 140 مقذوفا خلال 24 ساعة

أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية أن القوات الأوكرانية أطلقت في غضون خمس دقائق ما مجموعه 7 قذائف من عيار 155 ملم، على منطقتي كويبيشيفسكي وكيفسكي في الجمهورية.وقال المكتب التمثيلي في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، عبر قناة "تيليغرام": "تم تسجيل قصف من قبل القوات الأوكرانية على المحاور التالية: في الساعة 23.45 باتجاه محور التجمع السكني أورلوفكا - مدينة دونيتسك (منطقتي كيفسكي وكويبيشيفسكي): جرى إطلاق ثلاث قذائف من عيار 155 ملم.. في الساعة 23.50 باتجاه محور التجمع السكني لاستوتشكينو - مدينة دونيتسك (منطقة كويبيشيفسكي)، تم إطلاق أربع قذائف من عيار 155 ملم".

ووفقا لمراسل RT في دونيتسك، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية استهدف نظام كييف مدينة دونيتسك وضواحيها بـ 140 صاروخا وقذيفة مدفعية أسفرت عن إصابة 3 أشخاص بجروح كما أسفر القصف عن تضرر 5 أبنية سكنية ومرفق بنية تحتية.ويشار إلى أن دول الناتو تستخدم قذائف مدفعية من عيار 155 مم، ويتم توريدها في الوقت الراهن إلى قوات كييف والمرتزقة في أوكرانيا.