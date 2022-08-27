قتيلان في إطلاق نار على ملجأ للمشردين في ولاية كنتاكي الأميركية

قُتل شخصان وأصيب اثنان آخران، في إطلاق نار على ملجأ للمشردين في ولاية كنتاكي الأمريكية وقالت السلطات إن شخصين قتلا وأصيب اثنان في إطلاق نار على ملجأ للمشردين في غرب كنتاكي وتم القبض على مشتبه به، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" وذكرت إدارة شرطة هندرسون، في بيان، أن الضباط أُبلغوا بتقرير عن إطلاق نار نشط في مركز هاربور هاوس كريستيان.