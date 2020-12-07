قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل فلسطينيا من الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مواطنا فلسطينيا من بلدة يطا جنوب الخليل وافادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب اياد رشيد، عقب دهم منزله وتفتيشه في بلدة يطا جنوب الخليل وعلى صعيد آخر، نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات وسعير وحلحول ويطا، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.