القوات الإسرائيلية تعتقل فلسطينيين أحدهما أسير محرر من محافظة بيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم فلسطينيين بينهم أسيرا محررًا من محافظة بيت لحم.

وأفاد منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في الخضر أحمد صلاح أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر محمد عمر صلاح، واحمد عوده، من بلدة الخضر جنوب بيت لحم بعد دهم منزلي والديهما، وتفتيشهما.