عمليات تنقيب تركية قبالة سواحل قبرص

نشرت وزارة الدفاع التركية شريط فيديو يظهر قطعا حربية ترافق السفن التي أرسلتها أنقرة للتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل قبرص، في خطوة أثارت انتقادات دولية.

ويظهر الفيديو، الذي نشر على الحساب الرسمي للوزارة بموقع "تويتر"، الثلاثاء، سفينتين حربيتين ترافقان سفينة تنقيب عن الطاقة.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن قواتها توفر الحماية الكاملة للسفن، فوق المياه وتحتها، فضلا عن طائرات حربية، وأخرى مسيرة تؤمن الحماية الجوية وتراقب المكان.

وذكرت صحيفة "حرييت" التركية أن أنقرة مستمرة في حشد قطعها البحرية إلى جانب سفن التنقيب عن الطاقة في شرق المتوسط.

وتشمل القطع البحرية التركية الموجود لمرافقة سفن التنقيب، بارجة حربية، وغواصة، وقوارب هجومية، فضلا عن طائرات دورية بحرية ومروحية.

وقالت الصحيفة التركية إن خطوة أنقرة الحربية تأتي فيما يبدو لما تسميه "إثبات حقوق تركيا" قبالة قبرص، بما في ذلك البحث عن الموارد الطبيعية، في مواجهة الرفض الأوروبي، والتهديد باعتقال طواقم سفن التنقيب التركية.

واكتشف، في السنوات الأخيرة كميات هائلة من النفط والغاز الطبيعي شرقي المتوسط، وتقع بعض حقول الطاقة على أطراف جزيرة قبرص.