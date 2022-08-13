البنتاغون يرصد طائرات روسية للمرة الثالثة قرب أجواء ألاسكا

قالت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية (NORAD) عن رصد طائرات روسية للمرة الثالثة قرب أجواء ألاسكا في الولايات المتحدة. وحسب شبكة "سي إن إن" التلفزيونية، "أعلنت القيادة العسكرية الأميركية رصد طائرات حربية روسية تحلق في منطقة حدود الدفاع الجوي في ألاسكا بين 8 و10 أغسطس".