روسيا تسجل أكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي

أعلن المركز الروسي لمكافحة وباء كورونا، اليوم الأحد، عن تسجيل 6148 إصابة جديدة بالفيروس، وهي ثاني حصيلة يومية على التوالي تتجاوز مستوى 6 آلاف إصابة منذ نحو شهرين وبحسب آخر الأرقام والبيانات الرسمية ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، منذ بدء تفشي الوباء إلى مليون و103399 وتوفي خلال الساعات الـ24 الماضية 79 شخصا ما يرفع العدد الجملي للوفيات إلى 19418 حالة حتى الآن. وقال المركز الروسي لمكافحة فيروس كورونا إن عدد الأشخاص، الذين تعافوا منذ بدء تفشي الوباء في روسيا ارتفع بواقع 2895 خلال اليوم الماضي، لتصبح حصيلة المتعافين 909357 شخصا.