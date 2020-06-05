قوات حكومة الوفاق الليبية تعلن دخولها إلى ترهونة من 4 محاور ووصولها إلى وسط المدينة

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية أنها دخلت من أربعة محاور مدينة ترهونة التي تعد من أهم معاقل "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر جنوبي العاصمة طرابلس، ووصلت إلى وسط المدينة.