نائب رئيس حكومة الوفاق الليبية يجري محادثات في موسكو

أكدت وسائل إعلام روسية أن نائب رئيس حكومة الوفاق الليبية التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، أحمد معيتيق، وصل موسكو اليوم الأربعاء لإجراء محادثات مع مسؤولين روس.

وأفادت وكالة "نوفوستي" شبه الرسمية بأن معيتيق امتنع لدى وصوله إلى روسيا عن الإدلاء بأي تصريحات قبيل المفاوضات التي من المقرر أن يجريها في مقر الخارجية الروسية.