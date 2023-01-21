استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله

قالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، إن شابا استشهد بعد إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن غرب رام الله.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، أيضا، إن شابا أصيب بجروح لم تعرف طبيعتها بعد، اليوم السبت، إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، الرصاص عليه قرب قرية رأس كركر غرب رام الله.