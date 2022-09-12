قتلى بتحطم مروحية عسكرية أميركية في أفغانستان

أفادت وسائل إعلامية، اليوم الاثنين، بمقتل 3 أشخاص جراء تحطم مروحية عسكرية أمريكية في أفغانستان.

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت أفغانستان احتداما في المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، وقد تمكنت الحركة من السيطرة على عدد من عواصم الولايات.