إصابة وزيرة الدفاع النمساوية بفيروس كورونا

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع النمساوية أن وزيرة الدفاع، كلوديا تانر، ثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاختبارات السابقة للوزيرة كانت جميعها سلبية، لكن الفحص الأخير ثبت إصابتها بفيروس كورونا ووفقًا لوسائل إعلام نمساوية، تعمل تانر بشكل جيد في الوقت الراهن، كما تواصل مهام عملها من المنزل وأكد المتحدث أن تانر على اتصال معهم بشكل دائم، لافتا إلى أنها دخلت الحجر الصحي في منزلها منذ 19 نوفمبر.