أنقرة تؤكد ملتزمون بالشفافية ومراعاة القانون الدولي في قضية خاشقجي

أعلن وزير الداخلية التركي أن بلاده تتعامل مع قضية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول، بشفافية وفي إطار القانون الدولي وعلى مرأى من العالم.

وقال الوزير التركي للصحافيين: "منذ اللحظة الأولى لاختفاء خاشقجي، حرصنا على أمرين اثنين. الأول، القيام بما يجب في إطار القانون، والثاني ضبط النفس والالتزام بالمعاهدات الدولية واتخاذ الخطوات الشفافة".