مصرع 17 راكباً وإصابة 20 إثر إنقلاب أتوبيس مكتظ بالركاب فى وسط نيبال

أعلنت الشرطة النيبالية مصرع 17 راكبًا على الأقل وإصابة حوالي 20 آخرين إثر انقلاب أتوبيس مكتظ بالركاب، مساء الثلاثاء، على مسافة تبعد حوالى 90 كيلومترا من العاصمة كاتمندو. وذكرت الشرطة النيبالية أن الحادث وقع في منطقة "كافريبالانتشوك" أثناء عودة الركاب من احتفال ديني، وأسفر عن وفاة 17 راكبا، بينما أصيب كثيرون .. مشيرة إلى أن عمليات الإنقاذ مازالت جارية، ويشارك فيها أفراد من الشرطة والجيش.