منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي في العاصمة الليبية طرابلس

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي , الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس على بوابة كعام شرقي العاصمة طرابلس، أسفر عن مقتل أربعة من رجال الأمن وإصابة سبعة آخرين على الأقل بجراح.

ووصف معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، هذا العمل بالإجرامي الذي يهدف إلى عرقلة جهود الحوار الوطني وزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، حاثآ السلطات المحلية على بذل الجهود لإلقاء القبض على الجناة ومن يقف ورائهم وتقديمهم للعدالة .

وقدّم معاليه التعازي لأسر الضحايا ولحكومة دولة ليبيا وشعبها على إثر الخسارة المفجعة في فقدان الأرواح الغالية، متمنياً للجرحى عاجل الشفاء.

وجدد معالي الدكتور العثيمين التأكيد على موقف المنظمة المناهض للإرهاب بكافة اشكاله وصوره وأياً كان مصدره، معرباً عن تضامن المنظمة الثابت مع حكومة دولة ليبيا في تصميمها على مكافحة الإرهاب.