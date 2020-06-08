كوريا الجنوبية تسجل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم إصابة 38 شخصا بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت السلطات أن حصيلة الإصابات ارتفعت بذلك إلى 11 الفا و 814 حالة حتى منتصف ليلة الأحد.

وما يزال عدد المتوفيين الإجمالي مستقرا عند 273 حالة حيث لم تسجل أي حالة وفاة جديدة ناجمة عن كورونا خلال يوم أمس.