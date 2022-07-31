أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار (JCCC)، بإطلاق القوات الأوكرانية تسع قذائف من عيار 155 ملم على دولوميتنوي وكليشيفكا وجاء في بيان المركز: "قصفت القوات الأوكرانية صباح اليوم كليشيفكا بثلاث قذائف من عيار 155 ملم ودولوميتنوي في دونيتسك بست قذائف من عيار 155 ملم وبفارق دقيقيتين" وأضاف البيان أن القوات الأوكرانية أطلقت في الساعة 7.30 صباحا، 10 قذائف من عيار 120 ملم في دونيتسك.