تجديد 9 آلاف جواز سفر للمقدسيين

جددت دائرة الأحوال المدنية والجوازات زهاء (9059) جواز سفر للمقدسيين، حتى توقف العمل بهذه الخدمة بسبب جائحة كورونا وقال مصدر مأذون بالجوازات إلى الرأي إن خدمة إنجاز وتجديد جوازات سفر المقدسيين سواء كانت دائمة أو مؤقتة تتم عبر المحكمة الشرعية وكشف المصدر أن خدمة إصدار الجوازات متوقفة حالياً إلى حين فتح الجسور بسبب جائحة كورونا.