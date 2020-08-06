الصين تسجل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت لجنة الصحة العامة في الصين إن السلطات سجلت 37 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي وبلغ العدد الإجمالي للحالات في الصين حتى الخامس من أغسطس آب 84528 بينما لا يزال عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 عند 4634.