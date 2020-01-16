إصابة أربعين شخصًا جراء اصطدام قطارين في الهند

أصيب أربعون شخصًا على الأقل إثر خروج ثمان عربات قطار عن مسارها عقب اصطدام القطار بآخر للبضائع بالقرب من مدينة "كوتاك" في ولاية "أوديشا" شرقي الهند.

وأوضحت تقارير إعلامية هندية اليوم أن التقارير الأولية تفيد باحتمالية وقوع الحادث بسبب الضباب الكثيف، مشيرةً إلى أن فرق الإنقاذ الطبي التابعة للسكك الحديدية وصلت إلى مكان الحادث وقدمت الرعاية الطبية للمصابين في حين تم نقل المصابين بإصابات خطيرة إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج هناك.