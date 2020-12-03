قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطينيين من بلدة العيزرية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، فلسطينيين من منطقة المشروع في بلدة العيزرية جنوب شرقي مدينة القدس المحتلة وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في البلدة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت سامر وإبراهيم الكالوني، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.