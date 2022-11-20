القوات الروسية تعلن تدمير مصنع لإنتاج الصواريخ ومستودع للمدفعية في أوكرانيا

أفادت وزارة الدفاع الروسية، السبت، بتدمير مصنع لإنتاج الصواريخ ومستودع للمدفعية بعد استهداف قواتها الجوية والبحرية والأرضية بعيدة المدى لمنشآت القيادة العسكرية والمجمع الصناعي العسكري ومرافق الطاقة في أوكرانيا، وتدمير جميع الأهداف وتعطيل نقل قوات كييف.