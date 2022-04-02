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سريلانكا تعلن الطوارئ العامة في البلاد اعتباراً من السبت

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العرب اليوم - سريلانكا تعلن الطوارئ العامة في البلاد اعتباراً من السبت

سريلانكا تعلن الطوارئ العامة في البلاد اعتباراً من السبت
كولمبو - العرب اليوم

أعلن الرئيس السريلانكي جوتابايا راجاباكسا، ليل الجمعة السبت، حالة الطوارئ العامة في البلاد اعتباراً من الأول من أبريل 2022، وذلك بعد أعمال عنف على وقع الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد الفترة الحالية.

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سريلانكا تعلن الطوارئ العامة في البلاد اعتباراً من السبت سريلانكا تعلن الطوارئ العامة في البلاد اعتباراً من السبت



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