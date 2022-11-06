

أطلقت القوات الأوكرانية 4 صواريخ "هيمارس" أمريكية على مدينة ستخانوف في جمهورية لوغانسك الشعبية اليوم الأحد.وقال المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار في بيان أصدره عبر "تليغرام" أنه "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في الساعة 07.20 (بتوقيت موسكو) على مدينة ستخانوف باستخدام راجمات الصواريخ "هيمارس" (جرى إطلاق أربعة صواريخ)".

وبحسب البيان معلومات عن ضحايا بين المدنيين ودمار يجرى التأكد منه.في نهاية الشهر الماضي، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 275 مليون دولار لأوكرانيا، والتي تشمل ذخيرة لمنصات هيمارس، وقذائف مدفعية من عيار 155 ملم.

وتواصل القوات الأوكرانية استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.