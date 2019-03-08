لندن تمنح حماية دبلوماسية لبريطانية إيرانية معتقلة في طهران
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لندن تمنح "حماية دبلوماسية" لبريطانية إيرانية معتقلة في طهران

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العرب اليوم - لندن تمنح "حماية دبلوماسية" لبريطانية إيرانية معتقلة في طهران

وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت
لندن - العرب اليوم

أعلن وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت، منح الحماية الدبلوماسية للبريطانية من أصول إيرانية، نازانين زاغاري راتكليف، المسجونة في طهران.

وبذلك، تتحول قضيتها إلى نزاع قانوني رسمي بين بريطانيا وإيران.

وتقضي نازانين عقوبة السجن 5 أعوام منذ 2016 بعد إدانتها بالتجسس، الذي تنفيه عن نفسها.

وقال هنت إن هذه الخطوة لا ينتظر منها تحقيق "الإفراج الفوري"، ولكنها "إجراء دبلوماسي مهم".

وأضاف أن هذا يبين للعالم كله أن "نازانين بريئة"، وينبه إيران إلى أن تصرفها "خاطئ تماما".

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لندن تمنح حماية دبلوماسية لبريطانية إيرانية معتقلة في طهران لندن تمنح حماية دبلوماسية لبريطانية إيرانية معتقلة في طهران



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لندن تمنح حماية دبلوماسية لبريطانية إيرانية معتقلة في طهران لندن تمنح حماية دبلوماسية لبريطانية إيرانية معتقلة في طهران



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