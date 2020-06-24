مقتل جندي تركي وإصابة آخرين في إطلاق نار على الحدود مع إيران

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، عن مقتل جندي تركي وإصابة اثنين آخرين في جنوب شرق البلاد، بعد تعرضهم لإطلاق نار من الجانب الإيراني للحدود وذكرت الوزارة أن الجنود كانوا في مهمة استطلاع ومراقبة في بلدة يوكسيكوفا الحدودية في إقليم هكاري بجنوب شرق تركيا لكن لم يذكر البيان من أطلق النار على الجنود.