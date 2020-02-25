أردوغان يؤكد مقتل جنديين تركيين في ليبيا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، مقتل جنديين تركيين اثنين في ليبيا، بعد أن كانت أنقرة أرسلت جنودا ومقاتلين سوريين لدعم حكومة الوفاق الوطني الليبية.

ولم يحدد أردوغان متى وأين قتل الجنديان، في حديثه بمؤتمر صحفي بأنقرة قبل مغادرته لبدء زيارة لأذربيجان.



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