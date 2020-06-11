ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أفغانستان إلى 22143 حالةً

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أفغانستان إلى 22143 حالةً.

وذكرت وزارة الصحة الإفغانية اليوم أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد بلغ 2975 حالةً، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 405 حالات.