مقتل أكثر من 20 إرهابياً في عمليات إنزال جوي بمناطق مختلفة في العراق

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية مقتل أكثر من 20 إرهابيا بينهم قيادات بارزة في تنظيم داعش في عمليات إنزال جوي بمناطق متفرقة من البلاد.وقال اللواء تحسين الخفاجي المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة ـ في تصريح خاص لقناة الإخبارية العراقية اليوم السبت ـ إن القوات الأمنية نفذت خلال الأيام الأخيرة عددا كبيرا من عمليات الإنزال الجوي وشملت مناطق مهمة وصعبة كان يتحصن بها عناصر من التنظيم الإرهابي .

وأوضح الخفاجي أن عمليات الإنزال من أهم الأساليب في مواجهة حرب العصابات لأنها تحقق المباغتة وسرعة رد الفعل، مشيرا إلى أن تلك العمليات حققت نتائج كبيرة من تدمير لأوكار الإرهابيين وقتل قيادات بارزة منهم.