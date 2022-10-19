عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى من باب المغاربة

اقتحم عشرات المستوطنين، الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته، وأمام بابي الأسباط والقطانين، وفي المنطقة الشرقية منه.